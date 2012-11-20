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Владимир Кузьмичев
№28
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
19:00
Химки
1 : 0
Сочи
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
19:00
минуты: 85' - 90'
Химки
1
Сочи
0
минуты: 85' - 90'
16.11.2012
16 нояб. 2012
пт
18:15
Химки
1 : 0
Ротор
16.11.2012
16 нояб. 2012
пт
18:15
минуты: 78' - 90'
Химки
1
Ротор
0
минуты: 78' - 90'
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
18:00
Химки
0 : 0
Сибирь
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
18:00
минуты: 79' - 90'
Химки
0
Сибирь
0
минуты: 79' - 90'
6.11.2012
6 нояб. 2012
вт
15:00
Томь
3 : 2
Химки
6.11.2012
6 нояб. 2012
вт
15:00
минуты: 66' - 90'
Томь
3
Химки
2
минуты: 66' - 90'
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
18:00
Салют
0 : 1
Химки
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
18:00
был в запасе
Салют
0
Химки
1
был в запасе
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
13:00
Химки
2 : 4
Торпедо
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
13:00
был в запасе
Химки
2
Торпедо
4
был в запасе
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Химки
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 69'
Спартак-Нальчик
1
Химки
0
минуты: 1' - 69'
8.10.2012
8 окт. 2012
пн
17:00
Химки
0 : 2
СКА-Хабаровск
8.10.2012
8 окт. 2012
пн
17:00
был в запасе
Химки
0
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
Химки
1 : 2
Енисей
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
минуты: 75' - 90'
Химки
1
Енисей
2
минуты: 75' - 90'
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
17:00
Урал
1 : 0
Химки
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
17:00
минуты: 52' - 90'
Урал
1
Химки
0
минуты: 52' - 90'
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
18:00
Химки
0 : 0
Шинник
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
18:00
минуты: 80' - 90'
Химки
0
Шинник
0
минуты: 80' - 90'
6.09.2012
6 сент. 2012
чт
16:00
Нефтехимик
1 : 2
Химки
86'
86'
86'
6.09.2012
6 сент. 2012
чт
16:00
86'
минуты: 64' - 90'
Нефтехимик
1
Химки
2
минуты: 64' - 90'