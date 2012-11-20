Владимир Кузьмичев
№28
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 19:00
Химки
1 : 0
Сочи
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 19:00
минуты: 85' - 90'
Химки
1
Сочи
0
минуты: 85' - 90'
16.11.2012 16 нояб. 2012 пт 18:15
Химки
1 : 0
Ротор
16.11.2012 16 нояб. 2012 пт 18:15
минуты: 78' - 90'
Химки
1
Ротор
0
минуты: 78' - 90'
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 18:00
Химки
0 : 0
Сибирь
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 18:00
минуты: 79' - 90'
Химки
0
Сибирь
0
минуты: 79' - 90'
6.11.2012 6 нояб. 2012 вт 15:00
Томь
3 : 2
Химки
6.11.2012 6 нояб. 2012 вт 15:00
минуты: 66' - 90'
Томь
3
Химки
2
минуты: 66' - 90'
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 18:00
Салют
0 : 1
Химки
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 18:00
был в запасе
Салют
0
Химки
1
был в запасе
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 13:00
Химки
2 : 4
Торпедо
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 13:00
был в запасе
Химки
2
Торпедо
4
был в запасе
15.10.2012 15 окт. 2012 пн 17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Химки
15.10.2012 15 окт. 2012 пн 17:00
минуты: 1' - 69'
Спартак-Нальчик
1
Химки
0
минуты: 1' - 69'
8.10.2012 8 окт. 2012 пн 17:00
Химки
0 : 2
СКА-Хабаровск
8.10.2012 8 окт. 2012 пн 17:00
был в запасе
Химки
0
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 18:00
Химки
1 : 2
Енисей
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 18:00
минуты: 75' - 90'
Химки
1
Енисей
2
минуты: 75' - 90'
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 17:00
Урал
1 : 0
Химки
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 17:00
минуты: 52' - 90'
Урал
1
Химки
0
минуты: 52' - 90'
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 18:00
Химки
0 : 0
Шинник
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 18:00
минуты: 80' - 90'
Химки
0
Шинник
0
минуты: 80' - 90'
6.09.2012 6 сент. 2012 чт 16:00
Нефтехимик
1 : 2
Химки
86'
86'
86'
6.09.2012 6 сент. 2012 чт 16:00
86'
минуты: 64' - 90'
Нефтехимик
1
Химки
2
минуты: 64' - 90'