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Константин Морозов
№66
Защитник
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Команда
Алашкерт
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
31.07.2016
31 июля 2016
вс
18:00
Волгарь
0 : 0
Енисей
31.07.2016
31 июля 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 67'
Волгарь
0
Енисей
0
минуты: 1' - 67'
27.07.2016
27 июля 2016
ср
15:30
Енисей
0 : 3
Зенит-2
27.07.2016
27 июля 2016
ср
15:30
минуты: 1' - 76'
Енисей
0
Зенит-2
3
минуты: 1' - 76'
23.07.2016
23 июля 2016
сб
19:00
Балтика
0 : 1
Енисей
83'
83'
83'
23.07.2016
23 июля 2016
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2016
11 июля 2016
пн
15:30
Енисей
0 : 1
Нефтехимик
11.07.2016
11 июля 2016
пн
15:30
был в запасе
Енисей
0
Нефтехимик
1
был в запасе