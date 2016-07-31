Константин Морозов
№66
Защитник
Подписаться
Команда
Алашкерт
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.07.2016 31 июля 2016 вс 18:00
Волгарь
0 : 0
Енисей
31.07.2016 31 июля 2016 вс 18:00
минуты: 1' - 67'
Волгарь
0
Енисей
0
минуты: 1' - 67'
27.07.2016 27 июля 2016 ср 15:30
Енисей
0 : 3
Зенит-2
27.07.2016 27 июля 2016 ср 15:30
минуты: 1' - 76'
Енисей
0
Зенит-2
3
минуты: 1' - 76'
23.07.2016 23 июля 2016 сб 19:00
Балтика
0 : 1
Енисей
83'
83'
83'
23.07.2016 23 июля 2016 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2016 11 июля 2016 пн 15:30
Енисей
0 : 1
Нефтехимик
11.07.2016 11 июля 2016 пн 15:30
был в запасе
Енисей
0
Нефтехимик
1
был в запасе