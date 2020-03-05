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Лента
Матч-центр
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Евгений Гапон
№33
Защитник
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Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 апр. 1991 (29) лет
Рост
187
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2011/2012
2010/2011
5.03.2020
5 марта 2020
чт
19:30
Химки
5 : 1
Торпедо
5.03.2020
5 марта 2020
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Химки
5
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
19:00
Химки
3 : 0
Рубин
85'
85'
85'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
19:00
85'
минуты: 1' - 90'
Химки
3
Рубин
0
минуты: 1' - 90'