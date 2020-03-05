Евгений Гапон
№33
Защитник
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Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 апр. 1991 (29) лет
Рост
187
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
5.03.2020 5 марта 2020 чт 19:30
Химки
5 : 1
Торпедо
5.03.2020 5 марта 2020 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Химки
5
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 19:00
Химки
3 : 0
Рубин
85'
85'
85'
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 19:00
85'
минуты: 1' - 90'
Химки
3
Рубин
0
минуты: 1' - 90'