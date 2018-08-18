Станислав Матяш
№7
Нападающий
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 апр. 1991 (29) лет
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
был в запасе
Тюмень
0
Сибирь
0
был в запасе
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 17:00
Тюмень
1 : 1
СКА-Хабаровск
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 17:00
был в запасе
Тюмень
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе