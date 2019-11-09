Павел Комолов
№20
Полузащитник
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 марта 1989 (31) год
Рост
175
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 15:00
Нижний Новгород
2 : 2
Спартак-2
56'
56'
56'
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 15:00
56'
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
2
Спартак-2
2
минуты: 1' - 90'
7.07.2019 7 июля 2019 вс 15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Томь
37'
37'
37'
7.07.2019 7 июля 2019 вс 15:00
минуты: 1' - 79'
Нижний Новгород
0
Томь
2
минуты: 1' - 79'