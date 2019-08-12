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Лента
Матч-центр
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Себастьян Юнг
№24
Защитник
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Команда
Ганновер-96
Гражданство
Германия
Дата рождения
22 июня 1990 (29) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2015/2016
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
19:30
Карлсруэ
2 : 0
Ганновер-96
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Карлсруэ
2
Ганновер-96
0
минуты: 1' - 90'