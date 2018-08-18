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Виталий Галыш
№90
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 мая 1990 (30) лет
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 22'
Тюмень
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 22'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
Факел
0 : 1
Сибирь
84'
84'
84'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
84'
минуты: 1' - 90'
Факел
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
19:00
Мордовия
3 : 0
Сибирь
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
3
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
13:00
Сибирь
1 : 0
Спартак-2
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
13:00
был в запасе
Сибирь
1
Спартак-2
0
был в запасе
29.07.2018
29 июля 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сибирь
29.07.2018
29 июля 2018
вс
11:00
минуты: 76' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
1
минуты: 76' - 90'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
13:00
Сибирь
0 : 2
Шинник
22.07.2018
22 июля 2018
вс
13:00
минуты: 1' - 56'
Сибирь
0
Шинник
2
минуты: 1' - 56'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
19:00
Краснодар-2
1 : 1
Сибирь
17.07.2018
17 июля 2018
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар-2
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'