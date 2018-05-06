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Шейх М'Бенге
№12
Защитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
6.05.2018
6 мая 2018
вс
16:00
Сент-Этьен
1 : 3
Бордо
6.05.2018
6 мая 2018
вс
16:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Бордо
3
был в запасе
27.04.2018
27 апр. 2018
пт
21:45
Монпелье
0 : 1
Сент-Этьен
27.04.2018
27 апр. 2018
пт
21:45
был в запасе
Монпелье
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
18:00
Сент-Этьен
2 : 1
Труа
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
18:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Труа
1
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:00
Страсбур
0 : 1
Сент-Этьен
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:00
был в запасе
Страсбур
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
Метц
3 : 0
Сент-Этьен
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Метц
3
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90'
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
17:00
Сент-Этьен
2 : 0
Тулуза
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
17:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Тулуза
0
был в запасе
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
Генгам
2 : 1
Сент-Этьен
29'
29'
29'
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
минуты: 1' - 90'
Генгам
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2017
15 дек. 2017
пт
22:45
Сент-Этьен
0 : 4
Монако
15.12.2017
15 дек. 2017
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Монако
4
минуты: 1' - 90'
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
23:00
Марсель
3 : 0
Сент-Этьен
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
23:00
был в запасе
Марсель
3
Сент-Этьен
0
был в запасе
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
17:00
Сент-Этьен
1 : 1
Нант
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Нант
1
минуты: 1' - 90'
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
23:00
Бордо
3 : 0
Сент-Этьен
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
23:00
был в запасе
Бордо
3
Сент-Этьен
0
был в запасе
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
22:45
Сент-Этьен
2 : 2
Страсбур
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
22:45
был в запасе
Сент-Этьен
2
Страсбур
2
был в запасе
17.11.2017
17 нояб. 2017
пт
21:00
Лилль
3 : 1
Сент-Этьен
17.11.2017
17 нояб. 2017
пт
21:00
был в запасе
Лилль
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
23:00
Сент-Этьен
0 : 5
Лион
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Лион
5
минуты: 1' - 90'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
19:00
Тулуза
0 : 0
Сент-Этьен
35'
35'
35'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2017
20 окт. 2017
пт
21:45
Сент-Этьен
0 : 1
Монпелье
20.10.2017
20 окт. 2017
пт
21:45
был в запасе
Сент-Этьен
0
Монпелье
1
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
21:00
Сент-Этьен
3 : 1
Метц
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
21:00
был в запасе
Сент-Этьен
3
Метц
1
был в запасе
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
16:00
Труа
2 : 1
Сент-Этьен
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
16:00
был в запасе
Труа
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
Сент-Этьен
2 : 2
Ренн
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Ренн
2
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
21:00
Дижон
0 : 1
Сент-Этьен
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
21:00
был в запасе
Дижон
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
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