Томас Ринкон
№88
Полузащитник
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Команда
Торино
Гражданство
Венесуэла
Дата рождения
13 янв. 1988 (32) года
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Торино
21
1
2
7
0