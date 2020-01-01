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Лента
Матч-центр
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Томас Ринкон
№88
Полузащитник
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Команда
Торино
Гражданство
Венесуэла
Дата рождения
13 янв. 1988 (32) года
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы квалификация
италия. кубок
лига чемпионов плей-офф
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Торино
21
1
2
7
0