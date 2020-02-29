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Томас Ринкон
№88
Полузащитник
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Команда
Торино
Гражданство
Венесуэла
Дата рождения
13 янв. 1988 (32) года
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы квалификация
италия. кубок
лига чемпионов плей-офф
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:45
Наполи
2 : 1
Торино
36'
36'
36'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 84'
Наполи
2
Торино
1
минуты: 1' - 84'
17.02.2020
17 февр. 2020
пн
22:45
Милан
1 : 0
Торино
60'
60'
60'
17.02.2020
17 февр. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Торино
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:00
Торино
1 : 3
Сампдория
69'
69'
69'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Сампдория
3
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:00
Лечче
4 : 0
Торино
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
4
Торино
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:00
Сассуоло
2 : 1
Торино
42'
42'
42'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
2
Торино
1
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
22:45
Рома
0 : 2
Торино
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
0
Торино
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Торино
1 : 2
СПАЛ
4'
4'
4'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
4'
минуты: 1' - 90'
Торино
1
СПАЛ
2
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:30
Верона
3 : 3
Торино
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Верона
3
Торино
3
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Торино
2 : 1
Фиорентина
61'
61'
61'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Торино
2
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:00
Дженоа
0 : 1
Торино
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
0
Торино
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:45
Торино
0 : 3
Интер
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:45
был в запасе
Торино
0
Интер
3
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:00
Брешиа
0 : 4
Торино
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
0
Торино
4
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:45
Торино
0 : 1
Ювентус
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Торино
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Торино
1 : 1
Кальяри
90'
90'
90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Удинезе
1 : 0
Торино
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Торино
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
Торино
0 : 0
Наполи
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Торино
0
Наполи
0
минуты: 1' - 90'
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
21:45
Парма
3 : 2
Торино
35'
35'
35'
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Парма
3
Торино
2
минуты: 1' - 90'
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
22:00
Торино
2 : 1
Милан
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Торино
2
Милан
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Сампдория
1 : 0
Торино
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Торино
0
минуты: 1' - 90'
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
21:45
Торино
1 : 2
Лечче
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
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