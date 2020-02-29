Томас Ринкон
№88
Полузащитник
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Команда
Торино
Гражданство
Венесуэла
Дата рождения
13 янв. 1988 (32) года
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 22:45
Наполи
2 : 1
Торино
36'
36'
36'
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 22:45
минуты: 1' - 84'
Наполи
2
Торино
1
минуты: 1' - 84'
17.02.2020 17 февр. 2020 пн 22:45
Милан
1 : 0
Торино
60'
60'
60'
17.02.2020 17 февр. 2020 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Торино
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 20:00
Торино
1 : 3
Сампдория
69'
69'
69'
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Сампдория
3
минуты: 1' - 90'
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 20:00
Лечче
4 : 0
Торино
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
4
Торино
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 20:00
Сассуоло
2 : 1
Торино
42'
42'
42'
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
2
Торино
1
минуты: 1' - 90'
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 22:45
Рома
0 : 2
Торино
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
0
Торино
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Торино
1 : 2
СПАЛ
4'
4'
4'
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
4'
минуты: 1' - 90'
Торино
1
СПАЛ
2
минуты: 1' - 90'
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 14:30
Верона
3 : 3
Торино
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Верона
3
Торино
3
минуты: 1' - 90'
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 17:00
Торино
2 : 1
Фиорентина
61'
61'
61'
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Торино
2
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 20:00
Дженоа
0 : 1
Торино
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
0
Торино
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:45
Торино
0 : 3
Интер
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:45
был в запасе
Торино
0
Интер
3
был в запасе
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 17:00
Брешиа
0 : 4
Торино
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
0
Торино
4
минуты: 1' - 90'
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 22:45
Торино
0 : 1
Ювентус
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Торино
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 17:00
Торино
1 : 1
Кальяри
90'
90'
90'
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:00
Удинезе
1 : 0
Торино
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Торино
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 19:00
Торино
0 : 0
Наполи
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Торино
0
Наполи
0
минуты: 1' - 90'
30.09.2019 30 сент. 2019 пн 21:45
Парма
3 : 2
Торино
35'
35'
35'
30.09.2019 30 сент. 2019 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Парма
3
Торино
2
минуты: 1' - 90'
26.09.2019 26 сент. 2019 чт 22:00
Торино
2 : 1
Милан
26.09.2019 26 сент. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Торино
2
Милан
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:00
Сампдория
1 : 0
Торино
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Торино
0
минуты: 1' - 90'
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 21:45
Торино
1 : 2
Лечче
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
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