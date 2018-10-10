Александр Столяренко
№20
Защитник
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 янв. 1991 (29) лет
Рост
187
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.10.2018 10 окт. 2018 ср 17:00
Тюмень
1 : 1
ЦСКА
120'
120'
120'
10.10.2018 10 окт. 2018 ср 17:00
120'
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'