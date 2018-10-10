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Лента
Матч-центр
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Александр Столяренко
№20
Защитник
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 янв. 1991 (29) лет
Рост
187
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
10.10.2018
10 окт. 2018
ср
17:00
Тюмень
1 : 1
ЦСКА
120'
120'
120'
10.10.2018
10 окт. 2018
ср
17:00
120'
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'