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Матч-центр
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Диого Валенте
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2012/2013
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
21:00
ЧФР Клуж
0 : 3
Интер
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
21:00
минуты: 71' - 90'
ЧФР Клуж
0
Интер
3
минуты: 71' - 90'
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
23:05
Интер
2 : 0
ЧФР Клуж
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
23:05
был в запасе
Интер
2
ЧФР Клуж
0
был в запасе