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Матч-центр
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Мариналдо Сисеро
№86
Полузащитник
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Команда
Атромитос
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
Андерлехт
2 : 1
Карабах
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 71'
Андерлехт
2
Карабах
1
минуты: 1' - 71'
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
Карабах
0 : 1
Тоттенхэм
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
минуты: 65' - 90'
Карабах
0
Тоттенхэм
1
минуты: 65' - 90'
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
19:00
Карабах
1 : 1
Монако
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
19:00
минуты: 68' - 90'
Карабах
1
Монако
1
минуты: 68' - 90'
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
Монако
1 : 0
Карабах
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 59' - 90'
Монако
1
Карабах
0
минуты: 59' - 90'