Брайан Ангуло
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
4.11.2014 4 нояб. 2014 вт 22:45
Базель
4 : 0
Лудогорец
4.11.2014 4 нояб. 2014 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Базель
4
Лудогорец
0
минуты: 1' - 90'
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 21:45
Лудогорец
1 : 0
Базель
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 21:45
был в запасе
Лудогорец
1
Базель
0
был в запасе
1.10.2014 1 окт. 2014 ср 21:45
Лудогорец
1 : 2
Реал
1.10.2014 1 окт. 2014 ср 21:45
был в запасе
Лудогорец
1
Реал
2
был в запасе
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
Ливерпуль
2 : 1
Лудогорец
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
был в запасе
Ливерпуль
2
Лудогорец
1
был в запасе