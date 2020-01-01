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Лента
Матч-центр
Моя команда
Антонио Пимпарель
№34
Вратарь
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
1 мая 1982 (38) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. кубок
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов
Сезон:
2019
Отбор ЧЕ-2020 - 2019
Команда
И
П
Ж
Кр
Португалия
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0
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