Антонио Пимпарель
№34
Вратарь
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
1 мая 1982 (38) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Отбор ЧЕ-2020 - 2019
Команда
И
П
Ж
Кр
Португалия
0
0
0
0