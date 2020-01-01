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Лента
Матч-центр
Моя команда
Сесар Навас
№44
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
14 февр. 1980 (40) лет
Рост
197
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
Россия. Премьер-лига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Рубин
17
0
0
2
0