Сесар Навас
№44
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
14 февр. 1980 (40) лет
Рост
197
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Рубин
17
0
0
2
0