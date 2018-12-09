Сесар Навас
№44
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
14 февр. 1980 (40) лет
Рост
197
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
9.12.2018 9 дек. 2018 вс 19:00
Зенит
1 : 2
Рубин
9.12.2018 9 дек. 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
1
Рубин
2
минуты: 1' - 90'
30.11.2018 30 нояб. 2018 пт 19:30
Рубин
1 : 1
Динамо
30.11.2018 30 нояб. 2018 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 19:00
Анжи
1 : 1
Рубин
76'
76'
76'
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 16:30
Рубин
0 : 0
Локомотив
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'
5.11.2018 5 нояб. 2018 пн 14:00
Оренбург
1 : 0
Рубин
5.11.2018 5 нояб. 2018 пн 14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 20:30
Рубин
1 : 1
Спартак
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 20:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Спартак
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:30
Уфа
0 : 0
Рубин
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2018 6 окт. 2018 сб 19:00
Рубин
1 : 0
Урал
6.10.2018 6 окт. 2018 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Урал
0
минуты: 1' - 90'
1.10.2018 1 окт. 2018 пн 19:30
Рубин
2 : 1
Крылья Советов
1.10.2018 1 окт. 2018 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 16:30
Арсенал
2 : 2
Рубин
90'
90'
90'
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Рубин
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 14:00
Рубин
1 : 0
Енисей
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 19:30
Ростов
1 : 1
Рубин
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 16:30
Рубин
1 : 1
ЦСКА
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 21:30
Ахмат
1 : 1
Рубин
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 21:30
минуты: 1' - 90'
Ахмат
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
13.08.2018 13 авг. 2018 пн 20:00
Рубин
0 : 1
Зенит
13.08.2018 13 авг. 2018 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Зенит
1
минуты: 1' - 90'
3.08.2018 3 авг. 2018 пт 19:30
Динамо
1 : 1
Рубин
3.08.2018 3 авг. 2018 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
29.07.2018 29 июля 2018 вс 19:00
Рубин
2 : 1
Краснодар
29.07.2018 29 июля 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
2
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'