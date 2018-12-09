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Матч-центр
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Сесар Навас
№44
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
14 февр. 1980 (40) лет
Рост
197
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
19:00
Зенит
1 : 2
Рубин
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
1
Рубин
2
минуты: 1' - 90'
30.11.2018
30 нояб. 2018
пт
19:30
Рубин
1 : 1
Динамо
30.11.2018
30 нояб. 2018
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
19:00
Анжи
1 : 1
Рубин
76'
76'
76'
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:30
Рубин
0 : 0
Локомотив
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'
5.11.2018
5 нояб. 2018
пн
14:00
Оренбург
1 : 0
Рубин
5.11.2018
5 нояб. 2018
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
20:30
Рубин
1 : 1
Спартак
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
20:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Спартак
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:30
Уфа
0 : 0
Рубин
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
19:00
Рубин
1 : 0
Урал
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Урал
0
минуты: 1' - 90'
1.10.2018
1 окт. 2018
пн
19:30
Рубин
2 : 1
Крылья Советов
1.10.2018
1 окт. 2018
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
16:30
Арсенал
2 : 2
Рубин
90'
90'
90'
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Рубин
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
14:00
Рубин
1 : 0
Енисей
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:30
Ростов
1 : 1
Рубин
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
16:30
Рубин
1 : 1
ЦСКА
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:30
Ахмат
1 : 1
Рубин
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:30
минуты: 1' - 90'
Ахмат
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
13.08.2018
13 авг. 2018
пн
20:00
Рубин
0 : 1
Зенит
13.08.2018
13 авг. 2018
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Зенит
1
минуты: 1' - 90'
3.08.2018
3 авг. 2018
пт
19:30
Динамо
1 : 1
Рубин
3.08.2018
3 авг. 2018
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
29.07.2018
29 июля 2018
вс
19:00
Рубин
2 : 1
Краснодар
29.07.2018
29 июля 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
2
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'