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Вильям Артур Де Оливейра
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
12.05.2012
12 мая 2012
сб
17:00
Динамо
1 : 0
Мордовия
12.05.2012
12 мая 2012
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
15:00
Сибирь
0 : 0
Динамо
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
18:30
Динамо
1 : 1
Торпедо
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
19.04.2012
19 апр. 2012
чт
16:00
Урал
0 : 0
Динамо
19.04.2012
19 апр. 2012
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Урал
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
16:00
Шинник
0 : 2
Динамо
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
17:00
Мордовия
3 : 1
Динамо
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
3
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
27.03.2012
27 марта 2012
вт
17:30
Динамо
1 : 0
Сибирь
27.03.2012
27 марта 2012
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
16.03.2012
16 марта 2012
пт
17:00
Динамо
2 : 1
Урал
30'
30'
30'
16.03.2012
16 марта 2012
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Урал
1
минуты: 1' - 90'
12.03.2012
12 марта 2012
пн
17:00
Динамо
0 : 1
Шинник
28'
28'
28'
12.03.2012
12 марта 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
16:00
Динамо
1 : 0
Черноморец
65'
65'
65'
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
1.11.2011
1 нояб. 2011
вт
18:00
Шинник
5 : 0
Динамо
1.11.2011
1 нояб. 2011
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
5
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
16:30
Урал
0 : 0
Динамо
90'
90'
90'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
16:30
минуты: 1' - 90'
Урал
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Динамо
7'
7'
7'
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
11:00
Луч
0 : 2
Динамо
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
17:30
Динамо
2 : 1
Енисей
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
17:30
Динамо
1 : 1
Сибирь
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:30
Торпедо
1 : 3
Динамо
64'
64'
64'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Динамо
3
минуты: 1' - 90'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
17:30
Динамо
4 : 1
Мордовия
7'
7'
7'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
17:30
7'
минуты: 1' - 90'
Динамо
4
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
Динамо
1 : 0
КАМАЗ
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90'
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
18:00
Волгарь
1 : 5
Динамо
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
1
Динамо
5
минуты: 1' - 90'
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