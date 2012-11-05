Роман Быков
№88
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
5.11.2012 5 нояб. 2012 пн 15:00
Спартак-Нальчик
3 : 2
Шинник
5.11.2012 5 нояб. 2012 пн 15:00
был в запасе
Спартак-Нальчик
3
Шинник
2
был в запасе
9.07.2012 9 июля 2012 пн 14:00
Енисей
2 : 1
Шинник
9.07.2012 9 июля 2012 пн 14:00
был в запасе
Енисей
2
Шинник
1
был в запасе