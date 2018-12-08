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Алан Чочиев
№17
Полузащитник
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Команда
Балтика
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 сент. 1991 (28) лет
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
россия. фнл второй этап
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2009
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
12:30
Крылья Советов
1 : 0
Ростов
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
12:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Ростов
0
был в запасе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
14:00
Спартак
3 : 1
Крылья Советов
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
14:00
был в запасе
Спартак
3
Крылья Советов
1
был в запасе
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
16:30
Крылья Советов
1 : 2
Ахмат
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 65'
Крылья Советов
1
Ахмат
2
минуты: 1' - 65'
5.11.2018
5 нояб. 2018
пн
16:30
Уфа
1 : 2
Крылья Советов
5.11.2018
5 нояб. 2018
пн
16:30
минуты: 1' - 70'
Уфа
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 70'
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
18:00
Крылья Советов
0 : 1
Зенит
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
18:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Зенит
1
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
был в запасе
Урал
1
Крылья Советов
1
был в запасе
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
14:00
Крылья Советов
1 : 0
Динамо
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
14:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Динамо
0
был в запасе
1.10.2018
1 окт. 2018
пн
19:30
Рубин
2 : 1
Крылья Советов
1.10.2018
1 окт. 2018
пн
19:30
был в запасе
Рубин
2
Крылья Советов
1
был в запасе
24.09.2018
24 сент. 2018
пн
18:30
Крылья Советов
0 : 3
Краснодар
24.09.2018
24 сент. 2018
пн
18:30
был в запасе
Крылья Советов
0
Краснодар
3
был в запасе
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
19:00
Арсенал
4 : 0
Крылья Советов
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 46'
Арсенал
4
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 46'
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
14:00
Крылья Советов
1 : 0
Анжи
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
17:30
Енисей
1 : 0
Крылья Советов
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
Крылья Советов
0 : 1
Локомотив
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 89'
Крылья Советов
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 89'
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:30
Ростов
0 : 1
Крылья Советов
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:30
минуты: 1' - 82'
Ростов
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 82'
5.08.2018
5 авг. 2018
вс
16:30
Крылья Советов
0 : 3
Оренбург
5.08.2018
5 авг. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Оренбург
3
минуты: 1' - 90'
31.07.2018
31 июля 2018
вт
19:00
Крылья Советов
0 : 0
ЦСКА
31.07.2018
31 июля 2018
вт
19:00
минуты: 1' - 76'
Крылья Советов
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 76'