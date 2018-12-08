Алан Чочиев
№17
Полузащитник
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Команда
Балтика
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 сент. 1991 (28) лет
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.12.2018 8 дек. 2018 сб 12:30
Крылья Советов
1 : 0
Ростов
8.12.2018 8 дек. 2018 сб 12:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Ростов
0
был в запасе
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 14:00
Спартак
3 : 1
Крылья Советов
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 14:00
был в запасе
Спартак
3
Крылья Советов
1
был в запасе
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 16:30
Крылья Советов
1 : 2
Ахмат
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 65'
Крылья Советов
1
Ахмат
2
минуты: 1' - 65'
5.11.2018 5 нояб. 2018 пн 16:30
Уфа
1 : 2
Крылья Советов
5.11.2018 5 нояб. 2018 пн 16:30
минуты: 1' - 70'
Уфа
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 70'
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 18:00
Крылья Советов
0 : 1
Зенит
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 18:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Зенит
1
был в запасе
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 14:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 14:00
был в запасе
Урал
1
Крылья Советов
1
был в запасе
6.10.2018 6 окт. 2018 сб 14:00
Крылья Советов
1 : 0
Динамо
6.10.2018 6 окт. 2018 сб 14:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Динамо
0
был в запасе
1.10.2018 1 окт. 2018 пн 19:30
Рубин
2 : 1
Крылья Советов
1.10.2018 1 окт. 2018 пн 19:30
был в запасе
Рубин
2
Крылья Советов
1
был в запасе
24.09.2018 24 сент. 2018 пн 18:30
Крылья Советов
0 : 3
Краснодар
24.09.2018 24 сент. 2018 пн 18:30
был в запасе
Крылья Советов
0
Краснодар
3
был в запасе
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 19:00
Арсенал
4 : 0
Крылья Советов
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 19:00
минуты: 1' - 46'
Арсенал
4
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 46'
1.09.2018 1 сент. 2018 сб 14:00
Крылья Советов
1 : 0
Анжи
1.09.2018 1 сент. 2018 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
27.08.2018 27 авг. 2018 пн 17:30
Енисей
1 : 0
Крылья Советов
27.08.2018 27 авг. 2018 пн 17:30
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
Крылья Советов
0 : 1
Локомотив
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
минуты: 1' - 89'
Крылья Советов
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 89'
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 21:30
Ростов
0 : 1
Крылья Советов
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 21:30
минуты: 1' - 82'
Ростов
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 82'
5.08.2018 5 авг. 2018 вс 16:30
Крылья Советов
0 : 3
Оренбург
5.08.2018 5 авг. 2018 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Оренбург
3
минуты: 1' - 90'
31.07.2018 31 июля 2018 вт 19:00
Крылья Советов
0 : 0
ЦСКА
31.07.2018 31 июля 2018 вт 19:00
минуты: 1' - 76'
Крылья Советов
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 76'