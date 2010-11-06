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Сергей Шудров
№18
Полузащитник
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Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
2009
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
Ротор
0 : 1
Химки
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 76' - 90'
Ротор
0
Химки
1
минуты: 76' - 90'
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
18:00
Ротор
0 : 3
Кубань
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
18:00
был в запасе
Ротор
0
Кубань
3
был в запасе
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Ротор
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
11:00
минуты: 1' - 73'
СКА-Хабаровск
2
Ротор
0
минуты: 1' - 73'
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
8:00
Луч
1 : 1
Ротор
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
8:00
минуты: 90' - 90'
Луч
1
Ротор
1
минуты: 90' - 90'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
Ротор
0 : 1
Салют
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
минуты: 57' - 90'
Ротор
0
Салют
1
минуты: 57' - 90'
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
18:00
Ротор
1 : 0
Авангард
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
18:00
был в запасе
Ротор
1
Авангард
0
был в запасе
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
Мордовия
3 : 1
Ротор
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
был в запасе
Мордовия
3
Ротор
1
был в запасе
3.09.2010
3 сент. 2010
пт
17:30
Шинник
1 : 1
Ротор
3.09.2010
3 сент. 2010
пт
17:30
минуты: 1' - 69'
Шинник
1
Ротор
1
минуты: 1' - 69'
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
18:00
Ротор
1 : 0
КАМАЗ
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90'
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
Ротор
1 : 4
Волга
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
Волга
4
минуты: 1' - 90'
9.07.2010
9 июля 2010
пт
18:00
Химки
1 : 3
Ротор
9.07.2010
9 июля 2010
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
1
Ротор
3
минуты: 1' - 90'
6.07.2010
6 июля 2010
вт
19:00
Кубань
3 : 0
Ротор
6.07.2010
6 июля 2010
вт
19:00
минуты: 51' - 90'
Кубань
3
Ротор
0
минуты: 51' - 90'
26.06.2010
26 июня 2010
сб
18:00
Ротор
0 : 2
СКА-Хабаровск
26.06.2010
26 июня 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 60'
Ротор
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 60'
15.06.2010
15 июня 2010
вт
18:00
Салют
2 : 1
Ротор
77'
77'
77'
15.06.2010
15 июня 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
2
Ротор
1
минуты: 1' - 90'
12.06.2010
12 июня 2010
сб
17:30
Авангард
1 : 3
Ротор
12.06.2010
12 июня 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Авангард
1
Ротор
3
минуты: 1' - 90'
1.06.2010
1 июня 2010
вт
18:00
Волгарь
0 : 0
Ротор
90'
90'
90'
1.06.2010
1 июня 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
Ротор
0 : 6
Мордовия
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
минуты: 1' - 35'
Ротор
0
Мордовия
6
минуты: 1' - 35'
10.05.2010
10 мая 2010
пн
18:00
Краснодар
3 : 0
Ротор
10.05.2010
10 мая 2010
пн
18:00
минуты: 78' - 90'
Краснодар
3
Ротор
0
минуты: 78' - 90'
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
19:00
Балтика
3 : 2
Ротор
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
19:00
минуты: 1' - 78'
Балтика
3
Ротор
2
минуты: 1' - 78'
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
15:00
Сочи
4 : 1
Ротор
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
4
Ротор
1
минуты: 1' - 90'
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