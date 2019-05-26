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Виталий Устинов
№49
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 мая 1991 (29) лет
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
1
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
20.05.2019
20 мая 2019
пн
19:00
Рубин
0 : 0
Анжи
20.05.2019
20 мая 2019
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
10.05.2019
10 мая 2019
пт
19:00
Локомотив
4 : 0
Рубин
10.05.2019
10 мая 2019
пт
19:00
минуты: 74' - 90'
Локомотив
4
Рубин
0
минуты: 74' - 90'
3.05.2019
3 мая 2019
пт
16:30
Рубин
2 : 0
Оренбург
3.05.2019
3 мая 2019
пт
16:30
был в запасе
Рубин
2
Оренбург
0
был в запасе
29.04.2019
29 апр. 2019
пн
19:30
Спартак
1 : 1
Рубин
29.04.2019
29 апр. 2019
пн
19:30
был в запасе
Спартак
1
Рубин
1
был в запасе
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
18:30
Крылья Советов
1 : 0
Рубин
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
18:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Рубин
0
был в запасе
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
16:30
Рубин
0 : 0
Арсенал
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
30.03.2019
30 марта 2019
сб
11:30
Енисей
1 : 1
Рубин
45'
45'
45'
30.03.2019
30 марта 2019
сб
11:30
минуты: 1' - 69'
Енисей
1
Рубин
1
минуты: 1' - 69'
16.03.2019
16 марта 2019
сб
16:30
Рубин
0 : 2
Ростов
16.03.2019
16 марта 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
9.03.2019
9 марта 2019
сб
16:30
ЦСКА
3 : 0
Рубин
9.03.2019
9 марта 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
3
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
2.03.2019
2 марта 2019
сб
19:00
Рубин
1 : 0
Ахмат
2.03.2019
2 марта 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2018
30 нояб. 2018
пт
19:30
Рубин
1 : 1
Динамо
30.11.2018
30 нояб. 2018
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:30
Рубин
0 : 0
Локомотив
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
20:30
Рубин
1 : 1
Спартак
62'
62'
62'
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
20:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Спартак
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:30
Уфа
0 : 0
Рубин
71'
71'
71'
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
19:00
Рубин
1 : 0
Урал
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 62'
Рубин
1
Урал
0
минуты: 1' - 62'
1.10.2018
1 окт. 2018
пн
19:30
Рубин
2 : 1
Крылья Советов
1.10.2018
1 окт. 2018
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
16:30
Арсенал
2 : 2
Рубин
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Рубин
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
14:00
Рубин
1 : 0
Енисей
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
14:00
минуты: 86' - 90'
Рубин
1
Енисей
0
минуты: 86' - 90'
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:30
Ростов
1 : 1
Рубин
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
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