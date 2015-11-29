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Георгий Нуров
№94
Нападающий
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Команда
Урал
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
Тосно
3 : 1
Томь
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
3
Томь
1
минуты: 1' - 90'
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
9:00
Байкал
1 : 2
Томь
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
9:00
минуты: 65' - 90'
Байкал
1
Томь
2
минуты: 65' - 90'
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
12:00
Томь
2 : 1
Балтика
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
12:00
минуты: 29' - 90'
Томь
2
Балтика
1
минуты: 29' - 90'
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
15:00
Сокол
1 : 2
Томь
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
15:00
минуты: 1' - 46'
Сокол
1
Томь
2
минуты: 1' - 46'
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
14:00
Томь
2 : 0
СКА-Хабаровск
86'
86'
86'
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
14:00
86'
минуты: 62' - 90'
Томь
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 62' - 90'
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
12:00
Луч
0 : 3
Томь
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
12:00
минуты: 81' - 90'
Луч
0
Томь
3
минуты: 81' - 90'
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:00
Томь
1 : 1
Тюмень
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:00
был в запасе
Томь
1
Тюмень
1
был в запасе
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
15:00
Енисей
1 : 2
Томь
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
15:00
минуты: 65' - 90'
Енисей
1
Томь
2
минуты: 65' - 90'
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
16:00
Томь
1 : 1
Волгарь
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
16:00
был в запасе
Томь
1
Волгарь
1
был в запасе
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
20:30
Шинник
0 : 1
Томь
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
20:30
был в запасе
Шинник
0
Томь
1
был в запасе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
15:30
Томь
1 : 0
Оренбург
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
15:30
минуты: 82' - 90'
Томь
1
Оренбург
0
минуты: 82' - 90'
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
16:00
Томь
4 : 0
Армавир
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
16:00
был в запасе
Томь
4
Армавир
0
был в запасе
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
16:45
Томь
1 : 3
Арсенал
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
16:45
минуты: 46' - 90'
Томь
1
Арсенал
3
минуты: 46' - 90'
20.07.2015
20 июля 2015
пн
16:00
Томь
2 : 1
Байкал
20.07.2015
20 июля 2015
пн
16:00
был в запасе
Томь
2
Байкал
1
был в запасе
15.07.2015
15 июля 2015
ср
19:00
Факел
1 : 3
Томь
15.07.2015
15 июля 2015
ср
19:00
минуты: 70' - 90'
Факел
1
Томь
3
минуты: 70' - 90'
11.07.2015
11 июля 2015
сб
14:00
Томь
4 : 1
Спартак-2
11.07.2015
11 июля 2015
сб
14:00
минуты: 72' - 90'
Томь
4
Спартак-2
1
минуты: 72' - 90'