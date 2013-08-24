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Матч-центр
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Евгений Стариков
№87
Нападающий
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Команда
Гражданство
США
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
15:00
Томь
1 : 2
ЦСКА
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 61'
Томь
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 61'
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
Крылья Советов
1 : 0
Томь
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Томь
0
был в запасе
3.08.2013
3 авг. 2013
сб
16:20
Томь
1 : 2
Урал
3.08.2013
3 авг. 2013
сб
16:20
был в запасе
Томь
1
Урал
2
был в запасе