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Лента
Матч-центр
Моя команда
Максим Канунников
№99
Нападающий
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 июля 1991 (28) лет
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
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Ж
Кр
Крылья Советов
13
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1
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