Максим Канунников
№99
Нападающий
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 июля 1991 (28) лет
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Крылья Советов
13
1
1
1
0