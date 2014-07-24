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Матч-центр
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Игорь Чеминава
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
россия. фнл второй этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
24.07.2014
24 июля 2014
чт
19:00
Краснодар
5 : 0
Калев
24.07.2014
24 июля 2014
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
5
Калев
0
минуты: 1' - 90'
17.07.2014
17 июля 2014
чт
21:30
Калев
0 : 4
Краснодар
17.07.2014
17 июля 2014
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Калев
0
Краснодар
4
минуты: 1' - 90'