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Павел Евсеев
№5
Защитник
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
Крылья Советов
3 : 3
Шинник
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
был в запасе
Крылья Советов
3
Шинник
3
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
Шинник
1 : 2
Нижний Новгород
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
был в запасе
Шинник
1
Нижний Новгород
2
был в запасе
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:00
Шинник
0 : 0
Кубань
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:00
был в запасе
Шинник
0
Кубань
0
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
13:00
Енисей
4 : 1
Шинник
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
13:00
был в запасе
Енисей
4
Шинник
1
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Шинник
1 : 0
Балтика
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Шинник
1
Балтика
0
был в запасе
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
16:00
Спартак-2
1 : 2
Шинник
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
16:00
был в запасе
Спартак-2
1
Шинник
2
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
Шинник
1 : 0
Тамбов
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
был в запасе
Шинник
1
Тамбов
0
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
Оренбург
1 : 0
Шинник
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 46'
Оренбург
1
Шинник
0
минуты: 1' - 46'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
15:00
Шинник
0 : 1
Сибирь
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
15:00
был в запасе
Шинник
0
Сибирь
1
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
14:00
Тюмень
2 : 0
Шинник
59'
59'
59'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
2
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
16:00
Шинник
1 : 2
Сочи
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
16:00
был в запасе
Шинник
1
Сочи
2
был в запасе
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
15:00
Шинник
1 : 0
Авангард
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
15:00
был в запасе
Шинник
1
Авангард
0
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
Волгарь
0 : 1
Шинник
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
был в запасе
Волгарь
0
Шинник
1
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
16:00
Химки
0 : 3
Шинник
1'
1'
1'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Химки
0
Шинник
3
минуты: 1' - 90'
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
15:00
Томь
1 : 3
Шинник
75'
75'
75'
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Шинник
3
минуты: 1' - 90'
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
16:00
Шинник
2 : 3
Крылья Советов
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 90'
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
16:00
Нижний Новгород
0 : 1
Шинник
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
0
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
Шинник
1 : 1
Луч
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Луч
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2017
26 июля 2017
ср
20:00
Кубань
1 : 0
Шинник
26.07.2017
26 июля 2017
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
1
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
22.07.2017
22 июля 2017
сб
16:00
Шинник
3 : 1
Ротор
22.07.2017
22 июля 2017
сб
16:00
был в запасе
Шинник
3
Ротор
1
был в запасе
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