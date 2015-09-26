Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Ники Зимлинг
№25
Полузащитник
Подписаться
Команда
Майнц
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы групповой раунд
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2012
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
16:30
Майнц
0 : 3
Бавария
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
16:30
был в запасе
Майнц
0
Бавария
3
был в запасе