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Себастьян Шиндзилорц
№32
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
Сезон:
2011/2012
2009/2010
2008/2009
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
16:30
Вольфсбург
0 : 1
Бавария
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
16:30
был в запасе
Вольфсбург
0
Бавария
1
был в запасе
6.08.2011
6 авг. 2011
сб
16:30
Кельн
0 : 3
Вольфсбург
6.08.2011
6 авг. 2011
сб
16:30
минуты: 75' - 90'
Кельн
0
Вольфсбург
3
минуты: 75' - 90'