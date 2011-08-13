Себастьян Шиндзилорц
№32
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 16:30
Вольфсбург
0 : 1
Бавария
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 16:30
был в запасе
Вольфсбург
0
Бавария
1
был в запасе
6.08.2011 6 авг. 2011 сб 16:30
Кельн
0 : 3
Вольфсбург
6.08.2011 6 авг. 2011 сб 16:30
минуты: 75' - 90'
Кельн
0
Вольфсбург
3
минуты: 75' - 90'