Евгений Песегов
№17
Полузащитник
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Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 февр. 1989 (31) год
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 18:00
Оренбург
1 : 1
Сочи
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 18:00
был в запасе
Оренбург
1
Сочи
1
был в запасе
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 19:00
ЦСКА
0 : 0
Сочи
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 19:00
был в запасе
ЦСКА
0
Сочи
0
был в запасе
4.08.2019 4 авг. 2019 вс 21:30
Сочи
0 : 0
Уфа
4.08.2019 4 авг. 2019 вс 21:30
минуты: 1' - 62'
Сочи
0
Уфа
0
минуты: 1' - 62'
27.07.2019 27 июля 2019 сб 19:00
Краснодар
3 : 0
Сочи
27.07.2019 27 июля 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 62'
Краснодар
3
Сочи
0
минуты: 1' - 62'
21.07.2019 21 июля 2019 вс 21:30
Сочи
0 : 2
Зенит
21.07.2019 21 июля 2019 вс 21:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
13.07.2019 13 июля 2019 сб 19:00
Спартак
1 : 0
Сочи
13.07.2019 13 июля 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
1
Сочи
0
минуты: 1' - 90'