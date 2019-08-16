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Евгений Песегов
№17
Полузащитник
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Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 февр. 1989 (31) год
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2019/2020
2009
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
18:00
Оренбург
1 : 1
Сочи
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
18:00
был в запасе
Оренбург
1
Сочи
1
был в запасе
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
19:00
ЦСКА
0 : 0
Сочи
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
19:00
был в запасе
ЦСКА
0
Сочи
0
был в запасе
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
21:30
Сочи
0 : 0
Уфа
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
21:30
минуты: 1' - 62'
Сочи
0
Уфа
0
минуты: 1' - 62'
27.07.2019
27 июля 2019
сб
19:00
Краснодар
3 : 0
Сочи
27.07.2019
27 июля 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 62'
Краснодар
3
Сочи
0
минуты: 1' - 62'
21.07.2019
21 июля 2019
вс
21:30
Сочи
0 : 2
Зенит
21.07.2019
21 июля 2019
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
19:00
Спартак
1 : 0
Сочи
13.07.2019
13 июля 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
1
Сочи
0
минуты: 1' - 90'