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Лента
Матч-центр
Моя команда
Тимофей Калачев
№2
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
1 мая 1981 (39) лет
Рост
173
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
Россия. Премьер-лига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ростов
6
0
1
2
0