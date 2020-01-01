Тимофей Калачев
№2
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
1 мая 1981 (39) лет
Рост
173
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ростов
6
0
1
2
0