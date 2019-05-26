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Тимофей Калачев
№2
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
1 мая 1981 (39) лет
Рост
173
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Ахмат
1 : 0
Ростов
77'
77'
77'
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
минуты: 65' - 90'
Ахмат
1
Ростов
0
минуты: 65' - 90'
19.05.2019
19 мая 2019
вс
19:00
Ростов
1 : 0
Зенит
19.05.2019
19 мая 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 45'
Ростов
1
Зенит
0
минуты: 1' - 45'
10.05.2019
10 мая 2019
пт
14:00
Динамо
0 : 0
Ростов
10.05.2019
10 мая 2019
пт
14:00
минуты: 46' - 90'
Динамо
0
Ростов
0
минуты: 46' - 90'
5.05.2019
5 мая 2019
вс
19:00
Ростов
1 : 1
Краснодар
5.05.2019
5 мая 2019
вс
19:00
минуты: 68' - 90'
Ростов
1
Краснодар
1
минуты: 68' - 90'
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
19:00
Ростов
0 : 0
Динамо
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
19:00
был в запасе
Ростов
0
Динамо
0
был в запасе
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
16:30
Краснодар
2 : 2
Ростов
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
16:30
был в запасе
Краснодар
2
Ростов
2
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:00
Ростов
1 : 0
Анжи
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:00
был в запасе
Ростов
1
Анжи
0
был в запасе
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
20:30
Локомотив
2 : 1
Ростов
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
20:30
минуты: 70' - 90'
Локомотив
2
Ростов
1
минуты: 70' - 90'
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
16:30
Ростов
0 : 1
Оренбург
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:00
Спартак
0 : 1
Ростов
13'
13'
13'
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 81'
Спартак
0
Ростов
1
минуты: 1' - 81'
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
19:00
Ростов
0 : 0
Уфа
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
19:00
минуты: 53' - 90'
Ростов
0
Уфа
0
минуты: 53' - 90'
17.09.2018
17 сент. 2018
пн
17:30
Урал
1 : 1
Ростов
17.09.2018
17 сент. 2018
пн
17:30
был в запасе
Урал
1
Ростов
1
был в запасе
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:30
Ростов
1 : 1
Рубин
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:30
минуты: 69' - 90'
Ростов
1
Рубин
1
минуты: 69' - 90'
24.08.2018
24 авг. 2018
пт
19:30
Арсенал
0 : 1
Ростов
24.08.2018
24 авг. 2018
пт
19:30
был в запасе
Арсенал
0
Ростов
1
был в запасе
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
Ростов
4 : 0
Енисей
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
был в запасе
Ростов
4
Енисей
0
был в запасе
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:30
Ростов
0 : 1
Крылья Советов
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:30
минуты: 1' - 89'
Ростов
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 89'
5.08.2018
5 авг. 2018
вс
19:00
ЦСКА
0 : 1
Ростов
5.08.2018
5 авг. 2018
вс
19:00
минуты: 60' - 90'
ЦСКА
0
Ростов
1
минуты: 60' - 90'
28.07.2018
28 июля 2018
сб
21:30
Ростов
1 : 0
Ахмат
28.07.2018
28 июля 2018
сб
21:30
минуты: 1' - 69'
Ростов
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 69'