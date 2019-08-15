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Лента
Матч-центр
Моя команда
Фунсо Ойо
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
28 авг. 1991 (28) лет
Рост
178
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:45
Абердин
0 : 2
Риека
6'
6'
6'
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Абердин
0
Риека
2
минуты: 1' - 90'
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
21:45
Абердин
5 : 0
Чихура
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Абердин
5
Чихура
0
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
19:45
Чихура
1 : 1
Абердин
23'
23'
23'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
19:45
минуты: 1' - 90'
Чихура
1
Абердин
1
минуты: 1' - 90'