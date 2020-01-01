Марк Олбрайтон
№11
Полузащитник
Подписаться
Команда
Лестер Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
18 нояб. 1989 (30) лет
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Лестер Сити
4
0
3
1
0