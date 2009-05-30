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Патрик Мюллер
№19
Защитник
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
ПСЖ
0 : 0
Монако
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
ПСЖ
0
Монако
0
был в запасе
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Бордо
1 : 0
Монако
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
Бордо
1
Монако
0
был в запасе
16.05.2009
16 мая 2009
сб
20:00
Монако
1 : 1
Валансьен
16.05.2009
16 мая 2009
сб
20:00
был в запасе
Монако
1
Валансьен
1
был в запасе
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
Сошо
3 : 0
Монако
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
был в запасе
Сошо
3
Монако
0
был в запасе
2.05.2009
2 мая 2009
сб
20:00
Монако
0 : 1
Осер
2.05.2009
2 мая 2009
сб
20:00
был в запасе
Монако
0
Осер
1
был в запасе
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
20:00
Монако
3 : 1
Ренн
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
20:00
был в запасе
Монако
3
Ренн
1
был в запасе
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
22:00
Лион
2 : 2
Монако
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
22:00
минуты: 70' - 90'
Лион
2
Монако
2
минуты: 70' - 90'
4.04.2009
4 апр. 2009
сб
20:00
Монако
0 : 1
Гавр
4.04.2009
4 апр. 2009
сб
20:00
был в запасе
Монако
0
Гавр
1
был в запасе
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
Монако
3 : 2
Тулуза
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
был в запасе
Монако
3
Тулуза
2
был в запасе
1.03.2009
1 марта 2009
вс
19:00
Монако
2 : 2
Сент-Этьен
1.03.2009
1 марта 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Монако
2
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90'
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
23:00
Лилль
2 : 1
Монако
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
2
Монако
1
минуты: 1' - 90'
7.02.2009
7 февр. 2009
сб
21:00
Лорьян
1 : 1
Монако
7.02.2009
7 февр. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Лорьян
1
Монако
1
минуты: 1' - 90'
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
Монако
1 : 0
Гренобль
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Гренобль
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
Кан
2 : 2
Монако
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Кан
2
Монако
2
минуты: 1' - 90'
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
Монако
1 : 2
Нант
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
был в запасе
Монако
1
Нант
2
был в запасе