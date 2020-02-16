Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Андреа Бертолаччи
№91
Полузащитник
Подписаться
Команда
Сампдория
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 янв. 1991 (29) лет
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Сампдория
1 : 5
Фиорентина
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Фиорентина
5
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:00
Торино
1 : 3
Сампдория
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:00
был в запасе
Торино
1
Сампдория
3
был в запасе
3.02.2020
3 февр. 2020
пн
22:45
Сампдория
2 : 4
Наполи
3.02.2020
3 февр. 2020
пн
22:45
был в запасе
Сампдория
2
Наполи
4
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Сассуоло
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
0
Сассуоло
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
Лацио
5 : 1
Сампдория
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
был в запасе
Лацио
5
Сампдория
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
Сампдория
2 : 1
Удинезе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
2
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Аталанта
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
0
Аталанта
0
был в запасе
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
22:45
СПАЛ
0 : 1
Сампдория
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
22:45
был в запасе
СПАЛ
0
Сампдория
1
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Сампдория
1 : 1
Лечче
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:30
Болонья
2 : 1
Сампдория
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Сампдория
0 : 0
Рома
33'
33'
33'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Рома
0
минуты: 1' - 90'