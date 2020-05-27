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Данни Латца
№6
Полузащитник
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Команда
Майнц
Гражданство
Германия
Дата рождения
7 дек. 1989 (30) лет
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2009/2010
2008/2009
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Унион
1 : 1
Майнц
89'
89'
89'
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
минуты: 82' - 90'
Унион
1
Майнц
1
минуты: 82' - 90'
24.05.2020
24 мая 2020
вс
16:30
Майнц
0 : 5
РБ Лейпциг
24.05.2020
24 мая 2020
вс
16:30
минуты: 74' - 90'
Майнц
0
РБ Лейпциг
5
минуты: 74' - 90'
17.05.2020
17 мая 2020
вс
16:30
Кельн
2 : 2
Майнц
17.05.2020
17 мая 2020
вс
16:30
минуты: 83' - 90'
Кельн
2
Майнц
2
минуты: 83' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Майнц
2 : 0
Падерборн
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Майнц
2
Падерборн
0
был в запасе
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
Вольфсбург
4 : 0
Майнц
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
4
Майнц
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
Майнц
0 : 0
Шальке-04
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Майнц
0
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
Герта
1 : 3
Майнц
69'
69'
69'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Герта
1
Майнц
3
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
Майнц
1 : 3
Бавария
88'
88'
88'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Майнц
1
Бавария
3
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Боруссия
3 : 1
Майнц
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
3
Майнц
1
был в запасе
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:30
Майнц
2 : 1
Айнтрахт
55'
55'
55'
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
2
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
Хоффенхайм
1 : 5
Майнц
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
был в запасе
Хоффенхайм
1
Майнц
5
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
Майнц
2 : 3
Унион
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Майнц
2
Унион
3
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
РБ Лейпциг
8 : 0
Майнц
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
8
Майнц
0
был в запасе
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:30
Майнц
3 : 1
Кельн
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:30
был в запасе
Майнц
3
Кельн
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
Фортуна
1 : 0
Майнц
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Фортуна
1
Майнц
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
Падерборн
1 : 2
Майнц
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Падерборн
1
Майнц
2
был в запасе
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:30
Шальке-04
2 : 1
Майнц
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Майнц
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Майнц
2 : 1
Герта
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
2
Герта
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Бавария
6 : 1
Майнц
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 46'
Бавария
6
Майнц
1
минуты: 1' - 46'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Майнц
1 : 3
Боруссия
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
1
Боруссия
3
минуты: 1' - 90'
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