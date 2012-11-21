Сирил Женешам
№19
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.11.2012 21 нояб. 2012 ср 22:45
Арсенал
2 : 0
Монпелье
21.11.2012 21 нояб. 2012 ср 22:45
был в запасе
Арсенал
2
Монпелье
0
был в запасе
24.10.2012 24 окт. 2012 ср 21:45
Монпелье
1 : 2
Олимпиакос
24.10.2012 24 окт. 2012 ср 21:45
был в запасе
Монпелье
1
Олимпиакос
2
был в запасе
3.10.2012 3 окт. 2012 ср 21:45
Шальке-04
2 : 2
Монпелье
3.10.2012 3 окт. 2012 ср 21:45
был в запасе
Шальке-04
2
Монпелье
2
был в запасе
18.09.2012 18 сент. 2012 вт 21:45
Монпелье
1 : 2
Арсенал
18.09.2012 18 сент. 2012 вт 21:45
был в запасе
Монпелье
1
Арсенал
2
был в запасе