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Жеральд Сид
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
22:00
Марсель
4 : 1
Ницца
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
22:00
был в запасе
Марсель
4
Ницца
1
был в запасе
3.04.2010
3 апр. 2010
сб
20:00
Ницца
0 : 0
Сошо
3.04.2010
3 апр. 2010
сб
20:00
минуты: 71' - 90'
Ницца
0
Сошо
0
минуты: 71' - 90'
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
Тулуза
0 : 2
Ницца
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
был в запасе
Тулуза
0
Ницца
2
был в запасе
20.03.2010
20 марта 2010
сб
21:00
Ницца
1 : 0
ПСЖ
20.03.2010
20 марта 2010
сб
21:00
был в запасе
Ницца
1
ПСЖ
0
был в запасе
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
Монако
3 : 2
Ницца
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
минуты: 36' - 90'
Монако
3
Ницца
2
минуты: 36' - 90'
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
Монпелье
1 : 0
Ницца
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
был в запасе
Монпелье
1
Ницца
0
был в запасе
23.12.2009
23 дек. 2009
ср
21:00
Ницца
2 : 2
Булонь
25'
25'
25'
23.12.2009
23 дек. 2009
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Булонь
2
минуты: 1' - 90'
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
21:00
Гренобль
1 : 1
Ницца
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
21:00
минуты: 46' - 90'
Гренобль
1
Ницца
1
минуты: 46' - 90'
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
Нанси
2 : 0
Ницца
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
2
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
21:00
Ланс
2 : 0
Ницца
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
21:00
был в запасе
Ланс
2
Ницца
0
был в запасе
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
18:00
Лорьян
4 : 1
Ницца
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 53'
Лорьян
4
Ницца
1
минуты: 1' - 53'
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
20:00
Ницца
3 : 2
Валансьен
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
3
Валансьен
2
минуты: 1' - 90'
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
18:00
Лилль
1 : 1
Ницца
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
20:00
Ницца
1 : 3
Монако
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Монако
3
минуты: 1' - 90'
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
18:00
Осер
2 : 0
Ницца
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Осер
2
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
20:00
Ницца
0 : 3
Монпелье
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
0
Монпелье
3
минуты: 1' - 90'
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
18:00
Бордо
4 : 0
Ницца
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
4
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
18:00
Ницца
1 : 1
Ренн
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
18:00
был в запасе
Ницца
1
Ренн
1
был в запасе
8.08.2009
8 авг. 2009
сб
22:00
Сент-Этьен
0 : 2
Ницца
64'
64'
64'
8.08.2009
8 авг. 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Ницца
2
минуты: 1' - 90'