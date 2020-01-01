Давид Оспина
№25
Вратарь
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Команда
Наполи
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
31 авг. 1988 (31) год
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Наполи
10
0
0
0