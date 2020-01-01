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Лента
Матч-центр
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Давид Оспина
№25
Вратарь
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Команда
Наполи
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
31 авг. 1988 (31) год
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Наполи
10
0
0
0