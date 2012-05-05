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Рауль Браво
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
5.05.2012
5 мая 2012
сб
22:00
Севилья
5 : 2
Райо Вальекано
5.05.2012
5 мая 2012
сб
22:00
был в запасе
Севилья
5
Райо Вальекано
2
был в запасе
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
19:00
Спортинг
2 : 1
Райо Вальекано
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
19:00
минуты: 1' - 78'
Спортинг
2
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 78'
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
22:30
Райо Вальекано
0 : 1
Атлетико
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
22:30
минуты: 1' - 78'
Райо Вальекано
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 78'
11.03.2012
11 марта 2012
вс
14:00
Эспаньол
5 : 1
Райо Вальекано
11.03.2012
11 марта 2012
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
5
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
3.03.2012
3 марта 2012
сб
20:00
Райо Вальекано
4 : 2
Расинг
3.03.2012
3 марта 2012
сб
20:00
минуты: 75' - 90'
Райо Вальекано
4
Расинг
2
минуты: 75' - 90'
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
18:00
Райо Вальекано
0 : 1
Реал
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
18:00
был в запасе
Райо Вальекано
0
Реал
1
был в запасе
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
21:45
Леванте
3 : 5
Райо Вальекано
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Леванте
3
Райо Вальекано
5
минуты: 1' - 90'
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
20:00
Райо Вальекано
2 : 3
Атлетик
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
20:00
был в запасе
Райо Вальекано
2
Атлетик
3
был в запасе
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
14:00
Райо Вальекано
1 : 3
Спортинг
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
14:00
был в запасе
Райо Вальекано
1
Спортинг
3
был в запасе
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:00
Райо Вальекано
1 : 2
Леванте
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:00
минуты: 1' - 46'
Райо Вальекано
1
Леванте
2
минуты: 1' - 46'
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
19:00
Райо Вальекано
0 : 0
Сарагоса
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
19:00
был в запасе
Райо Вальекано
0
Сарагоса
0
был в запасе