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Савио Нсереко
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2009/2010
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
Кальяри
1 : 1
Болонья
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
был в запасе
Кальяри
1
Болонья
1
был в запасе
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
Дженоа
3 : 4
Болонья
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
3
Болонья
4
был в запасе
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
Болонья
1 : 2
Ювентус
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 74' - 90'
Болонья
1
Ювентус
2
минуты: 74' - 90'
7.02.2010
7 февр. 2010
вс
17:00
Болонья
0 : 0
Милан
7.02.2010
7 февр. 2010
вс
17:00
был в запасе
Болонья
0
Милан
0
был в запасе
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:00
Кьево
1 : 1
Болонья
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:00
был в запасе
Кьево
1
Болонья
1
был в запасе
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
Болонья
2 : 1
Бари
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
был в запасе
Болонья
2
Бари
1
был в запасе
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
22:45
Фиорентина
2 : 3
Парма
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
22:45
был в запасе
Фиорентина
2
Парма
3
был в запасе