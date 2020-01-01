Диего Перотти
№8
Нападающий
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Команда
Рома
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
26 июля 1988 (31) год
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Рома
10
4
1
1
0