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Матч-центр
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Диего Перотти
№8
Нападающий
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Команда
Рома
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
26 июля 1988 (31) год
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
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