Феррейра Кампос Эдиньо
№4
Полузащитник
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Команда
Лечче
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
Дженоа
4 : 1
Лечче
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 65'
Дженоа
4
Лечче
1
минуты: 1' - 65'
24.05.2009 24 мая 2009 вс 16:00
Лечче
1 : 1
Фиорентина
24.05.2009 24 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90'
17.05.2009 17 мая 2009 вс 16:00
Болонья
2 : 1
Лечче
17.05.2009 17 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
10.05.2009 10 мая 2009 вс 16:00
Лечче
1 : 1
Наполи
10.05.2009 10 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 50'
Лечче
1
Наполи
1
минуты: 1' - 50'
3.05.2009 3 мая 2009 вс 16:00
Ювентус
2 : 2
Лечче
3.05.2009 3 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 16:00
Лечче
2 : 1
Катания
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Катания
1
минуты: 1' - 90'
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 16:00
Рома
3 : 2
Лечче
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 72'
Рома
3
Лечче
2
минуты: 1' - 72'
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
Лечче
1 : 3
Сампдория
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
был в запасе
Лечче
1
Сампдория
3
был в запасе
22.03.2009 22 марта 2009 вс 17:00
Лечче
2 : 2
Аталанта
22.03.2009 22 марта 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 55'
Лечче
2
Аталанта
2
минуты: 1' - 55'
15.03.2009 15 марта 2009 вс 17:00
Палермо
5 : 2
Лечче
15.03.2009 15 марта 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Палермо
5
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
8.03.2009 8 марта 2009 вс 17:00
Лечче
0 : 0
Реджо-ди-Калабрия
8.03.2009 8 марта 2009 вс 17:00
был в запасе
Лечче
0
Реджо-ди-Калабрия
0
был в запасе
1.03.2009 1 марта 2009 вс 17:00
Удинезе
2 : 0
Лечче
9'
9'
9'
1.03.2009 1 марта 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 64'
Удинезе
2
Лечче
0
минуты: 1' - 64'
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
Лечче
0 : 2
Лацио
35'
35'
35'
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 17:00
Кальяри
2 : 0
Лечче
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
2
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
7.02.2009 7 февр. 2009 сб 20:00
Лечче
0 : 3
Интер
7.02.2009 7 февр. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 65'
Лечче
0
Интер
3
минуты: 1' - 65'