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Лента
Матч-центр
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Бен Уотсон
№23
Полузащитник
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Команда
Ноттингем Форест
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2012/2013
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 0
Уотфорд
61'
61'
61'
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Уотфорд
0
минуты: 1' - 90'
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
18:00
Уотфорд
3 : 0
Бристоль Сити
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
18:00
был в запасе
Уотфорд
3
Бристоль Сити
0
был в запасе