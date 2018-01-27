Бен Уотсон
№23
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ноттингем Форест
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 18:00
Саутгемптон
1 : 0
Уотфорд
61'
61'
61'
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Уотфорд
0
минуты: 1' - 90'
6.01.2018 6 янв. 2018 сб 18:00
Уотфорд
3 : 0
Бристоль Сити
6.01.2018 6 янв. 2018 сб 18:00
был в запасе
Уотфорд
3
Бристоль Сити
0
был в запасе