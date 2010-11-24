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Лента
Матч-центр
Моя команда
Никлас Андерсен
№27
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
германия. кубок
Сезон:
2010/2011
24.11.2010
24 нояб. 2010
ср
22:45
Тоттенхэм
3 : 0
Вердер
24.11.2010
24 нояб. 2010
ср
22:45
был в запасе
Тоттенхэм
3
Вердер
0
был в запасе
2.11.2010
2 нояб. 2010
вт
22:45
Вердер
0 : 2
Твенте
2.11.2010
2 нояб. 2010
вт
22:45
был в запасе
Вердер
0
Твенте
2
был в запасе