Артур Юсупов
№14
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 сент. 1989 (30) лет
Рост
179
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Динамо
14
1
0
4
0