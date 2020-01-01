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Лента
Матч-центр
Моя команда
Артур Юсупов
№14
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 сент. 1989 (30) лет
Рост
179
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
чемпионат европы
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
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Кр
Динамо
14
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4
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