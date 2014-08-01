Рафаэл Де Соуза
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
1.08.2014 1 авг. 2014 пт 19:00
Рубин
0 : 4
Спартак
1.08.2014 1 авг. 2014 пт 19:00
минуты: 83' - 90'
Рубин
0
Спартак
4
минуты: 83' - 90'