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Рафаэл Де Соуза
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009
1.08.2014
1 авг. 2014
пт
19:00
Рубин
0 : 4
Спартак
1.08.2014
1 авг. 2014
пт
19:00
минуты: 83' - 90'
Рубин
0
Спартак
4
минуты: 83' - 90'