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Том Хиариеж
№24
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
Слован
1 : 1
Гронинген
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
был в запасе
Слован
1
Гронинген
1
был в запасе
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
Гронинген
0 : 3
Марсель
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
был в запасе
Гронинген
0
Марсель
3
был в запасе