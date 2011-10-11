Дарки Блэйк
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.10.2011 11 окт. 2011 вт 21:05
Болгария
0 : 1
Уэльс
11.10.2011 11 окт. 2011 вт 21:05
минуты: 1' - 41'
Болгария
0
Уэльс
1
минуты: 1' - 41'
7.10.2011 7 окт. 2011 пт 21:45
Уэльс
2 : 0
Швейцария
82'
82'
82'
7.10.2011 7 окт. 2011 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Уэльс
2
Швейцария
0
минуты: 1' - 90'
6.09.2011 6 сент. 2011 вт 21:45
Англия
1 : 0
Уэльс
6.09.2011 6 сент. 2011 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Англия
1
Уэльс
0
минуты: 1' - 90'
2.09.2011 2 сент. 2011 пт 21:45
Уэльс
2 : 1
Черногория
2.09.2011 2 сент. 2011 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Уэльс
2
Черногория
1
минуты: 1' - 90'
12.10.2010 12 окт. 2010 вт 21:30
Швейцария
4 : 1
Уэльс
12.10.2010 12 окт. 2010 вт 21:30
минуты: 1' - 54'
Швейцария
4
Уэльс
1
минуты: 1' - 54'