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Дарки Блэйк
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к че-2012
англия. кубок
Сезон:
2010/2011
11.10.2011
11 окт. 2011
вт
21:05
Болгария
0 : 1
Уэльс
11.10.2011
11 окт. 2011
вт
21:05
минуты: 1' - 41'
Болгария
0
Уэльс
1
минуты: 1' - 41'
7.10.2011
7 окт. 2011
пт
21:45
Уэльс
2 : 0
Швейцария
82'
82'
82'
7.10.2011
7 окт. 2011
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Уэльс
2
Швейцария
0
минуты: 1' - 90'
6.09.2011
6 сент. 2011
вт
21:45
Англия
1 : 0
Уэльс
6.09.2011
6 сент. 2011
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Англия
1
Уэльс
0
минуты: 1' - 90'
2.09.2011
2 сент. 2011
пт
21:45
Уэльс
2 : 1
Черногория
2.09.2011
2 сент. 2011
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Уэльс
2
Черногория
1
минуты: 1' - 90'
12.10.2010
12 окт. 2010
вт
21:30
Швейцария
4 : 1
Уэльс
12.10.2010
12 окт. 2010
вт
21:30
минуты: 1' - 54'
Швейцария
4
Уэльс
1
минуты: 1' - 54'